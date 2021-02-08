الحكومة ”الشرعية“ تقر جرعة جديدة في سعر الغاز المنزلي بزيادة تصل 40%

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رفعت الحكومة اليمنية، الاثنين 8 فبراير/شباط، سعر أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري والسيارات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل إلى 40%.
وبحسب توجيه من الشركة اليمنية العامة للنفط والغاز إلى ملاك محطات تعبئة أسطوانات الغاز ومحطات غاز السيارات، يتضمن تعديلاً جديداً لأسعار الغاز المنزلي، فإن سعر الاسطوانة ارتفع من 2200 الى 3000 ريال.
وأكدت الشركة أن ”التعديل السعري الجديد جاء بناءً على محضر إقرار تسعيرة الغاز المنزلي المعمد من رئيس الحكومة في الثاني من فبراير الجاري“.
ووجهت الشركة جميع الوكلاء العمل بالتسعيرة الجديدة بدءاً من اليوم.