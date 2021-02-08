آخر الاخبار

وفد سعودي رسمي يتوجه الى قطر مواجهة تاريخية في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قناة (بي إن سبورت) المفتوحة مقترحات إيرانية لحل الأزمة اليمنية وآخر مستجدات زيارة المبعوث الأممي الى طهران موقف بريطانيا من التصعيد الحوثي باتجاه مأرب والجوف آخر تحديث بأسعار الصرف والفارق بين صنعاء وعدن في ختام زيارتهم للعاصمة عدن.. بيان سفراء الإتحاد الاوروبي يعلن نجاح الزيارة ويأسف لأمر واحد في اتصال مع المحافظ العرادة.. الحكومة تبارك انتصارات مأرب وتؤكد على تنفيذ توجيهات الرئيس هادي ساعات عصيبة على الحوثيين في مأرب وتفاصيل معارك عنيفة في صرواح والمخدرة واشنطن تغضب الشرعية وتحذير رسمي من عواقب قرار أمريكي مرتقب بيان ناعم من الادارة الأمريكية والحوثي يرد عليها بهجوم جديد

وفد سعودي رسمي يتوجه الى قطر

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 279

ذكر تقرير إخباري، أن وفدًا رسميًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتوجه اليوم الإثنين إلى قطر، من أجل حضور فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت منافساتها قبل أيام، وتختتم الخميس المقبل.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن مغادرة الوفد السعودي لحضور مونديال الأندية جاءت بدعوة من الاتحادين الدولي والقطري.

ويرأس الوفد، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبرفقته خالد الثبيتي نائب الرئيس، وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد.

وتستمر منافسات كأس العالم للأندية المقامة في قطر حتى الخميس المقبل، حيث يتحدد اليوم، الطرف الثاني للمباراة النهائية من خلال مباراة الدور قبل النهائي الثانية التي تجمع بايرن ميونخ والأهلي المصري.

إقراء أيضاً
مواجهة تاريخية في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قناة (بي إن سبورت) المفتوحة
سلاح مدمر لبرشلونة... غريزمان وميسي سفاحان في بيتيس
جدول مباريات الاسبوع الأول من الدوري اليمني بعد توقف لسنوات
نجم عالمي أسباني يخضع لعملية جراحية عاجلة
تعرف ماذا قال نجم كرة القدم رونالدو لمحبية في رسالة عاجلة ومؤثرة بعيد ميلادة
نجم رياضي دولي ينضم للشباب السعودي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس