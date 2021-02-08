وفد سعودي رسمي يتوجه الى قطر مواجهة تاريخية في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قناة (بي إن سبورت) المفتوحة مقترحات إيرانية لحل الأزمة اليمنية وآخر مستجدات زيارة المبعوث الأممي الى طهران موقف بريطانيا من التصعيد الحوثي باتجاه مأرب والجوف آخر تحديث بأسعار الصرف والفارق بين صنعاء وعدن في ختام زيارتهم للعاصمة عدن.. بيان سفراء الإتحاد الاوروبي يعلن نجاح الزيارة ويأسف لأمر واحد في اتصال مع المحافظ العرادة.. الحكومة تبارك انتصارات مأرب وتؤكد على تنفيذ توجيهات الرئيس هادي ساعات عصيبة على الحوثيين في مأرب وتفاصيل معارك عنيفة في صرواح والمخدرة واشنطن تغضب الشرعية وتحذير رسمي من عواقب قرار أمريكي مرتقب بيان ناعم من الادارة الأمريكية والحوثي يرد عليها بهجوم جديد
ذكر تقرير إخباري، أن وفدًا رسميًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتوجه اليوم الإثنين إلى قطر، من أجل حضور فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت منافساتها قبل أيام، وتختتم الخميس المقبل.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن مغادرة الوفد السعودي لحضور مونديال الأندية جاءت بدعوة من الاتحادين الدولي والقطري.
ويرأس الوفد، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبرفقته خالد الثبيتي نائب الرئيس، وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد.
وتستمر منافسات كأس العالم للأندية المقامة في قطر حتى الخميس المقبل، حيث يتحدد اليوم، الطرف الثاني للمباراة النهائية من خلال مباراة الدور قبل النهائي الثانية التي تجمع بايرن ميونخ والأهلي المصري.