وفد سعودي رسمي يتوجه الى قطر

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ذكر تقرير إخباري، أن وفدًا رسميًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتوجه اليوم الإثنين إلى قطر، من أجل حضور فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت منافساتها قبل أيام، وتختتم الخميس المقبل.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن مغادرة الوفد السعودي لحضور مونديال الأندية جاءت بدعوة من الاتحادين الدولي والقطري.

ويرأس الوفد، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبرفقته خالد الثبيتي نائب الرئيس، وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد.

وتستمر منافسات كأس العالم للأندية المقامة في قطر حتى الخميس المقبل، حيث يتحدد اليوم، الطرف الثاني للمباراة النهائية من خلال مباراة الدور قبل النهائي الثانية التي تجمع بايرن ميونخ والأهلي المصري.