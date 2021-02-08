مواجهة تاريخية في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قناة (بي إن سبورت) المفتوحة

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يخوض الأهلي المصري، بطل أفريقيا، مواجهة صعبة ضد بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الإثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفائز في مواجهة اليوم، تيجريس أونال المكسيكي الذي تجاوز بالميراس البرازيلي في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.

مواجهات بطل أفريقيا ضد بطل أوروبا في مونديال الأندية السابقة انتهت بتفوق أوروبي، لكن الأهلي يقود المحاولة هذه المرة، أملًا في صنع مفاجأة مدوية بنسخة المونديال الحالية.

3 مواجهات جمعت بطل أفريقيا ضد كبار أوروبا في كأس العالم للأندية، بدأت في النسخة الأولى عام 2000 وبالتحديد يوم 10 يناير/كانون ثان، حين لعب الرجاء البيضاوي المغربي ضد ريال مدريد الإسباني.

وقدم الرجاء عرضًا قويًا رغم خسارته بنتيجة 2-3، وسجل للفريق المغربي، يوسف الشامي ومصطفى مستودع، بينما أحرز لريال مدريد، راؤول جونزاليس وفرناندو مورينتس وجيرمي نجيتاب.

المواجهة الثانية كانت في نهائي المونديال يوم 18 ديسمبر/كانون أول 2010 بين مازيمبي الكونغولي وإنتر ميلان الإيطالي، وتلقى وقتها مازيمبي الهزيمة بثلاثية دون رد، بتوقيع بانديف وصامويل إيتو وجوناثان بيابياني.

اللقاء الأخير فاز به بايرن ميونخ على الرجاء البيضاوي بنتيجة 2-0 يوم 21 ديسمبر/كانون أول 2013 في نهائي المونديال، بثنائية من توقيع دانتي وتياجو ألكانتارا.

ويقود الأهلي المصري، المحاولة الأفريقية الرابعة أمام أبطال أوروبا في كأس العالم للأندية، بمواجهته ضد بايرن، وهو أول لقاء يقام في مرحلة نصف النهائي بين أبطال أفريقيا وأوروبا.

في المقابل يستهل بايرن ميونخ، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الإثنين، بمواجهة الأهلي المصري، لحساب نصف النهائي.

ويسعى الفريق البافاري، لكتابة تاريخ جديد، بحصد اللقب السادس في غضون عام، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

ولن تكون مباراة اليوم، الأولى لبايرن ميونخ أمام خصم عربي في كأس العالم للأندية، حيث خاض بطل أوروبا، نهائي مونديال الأندية نسخة 2013 أمام الرجاء البيضاوي في المغرب.

ونجح بايرن مع المدرب بيب جوارديولا، في التتويج باللقب بعد الفوز 2-0 على الرجاء، من توقيع دانتي وتياجو ألكانتار في الدقيقتين 7 و22.

*المباراة تأتيكم تمام الساعة 9 مساء اليوم ،بتوقيت مكة ،وتنقل على قنوات بي ان سبورت والكأس المفتوحة.