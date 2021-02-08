مقترحات إيرانية لحل الأزمة اليمنية وآخر مستجدات زيارة المبعوث الأممي الى طهران

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين، تطورات الأزمة اليمنية، مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) أن ظريف استقبل غريفيث، وبحث معه آخر التطورات في اليمن، دون تفاصيل أخرى.

والأحد، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، وبحث معه أزمة اليمن وسبل الوصول إلى السلام ووقف الحرب، وفق الوكالة.

*مقترحات ايران للحل في اليمن

وأجرى كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي محادثات حول اليمن مع المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اليمن مارتين غريفيث والوفد المرافق له أمس الأحد في طهران.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه تباحث الجانبان خلال هذا الاجتماع حول القضايا والابعاد المختلفة لازمة اليمن وسبل الوصول الى السلام ووقف الحرب فيه.

وقالت الوكالة إن المسؤولين الإيرانيين يرون حل الأزمة اليمنية بعد وقف تدخل التحالف، يتمثل بمفاوضات يمنية–يمنية وتشكيل حكومة شاملة في اليمن بمشاركة جميع الفئات والاحزاب السياسية الموجودة على الساحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني صباح اليوم الاثنين خطيب زادة إن زيارة غريفث كانت معدة ومخطط لها منذ وقت سابق.

وأضاف زادة: هناك أبعاد مختلفة مطروحة للحل اليمني، على الممثل الخاص للأمم المتحدة الدخول بهذه الأجندة للتشاور والنظر في مقترحات إيران عمليًا".

ووصل غريفيث طهران، الأحد، في زيارة تستمر يومين، لبحث الأزمة اليمنية مع مسؤولين إيرانيين.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي غداة تصريحات لرئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك شدد فيها أنه" لاسلام مع الحوثيين بدون وجود ضغط دولي على إيران"، خلال لقائه سفراء أوروبيين.

ومؤخرا، عقد المبعوث الأممي لقاءات، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعبد الملك، ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.