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موقف بريطانيا من التصعيد الحوثي باتجاه مأرب والجوف

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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عبرت بريطانيا عن ادانتها ،هجمات الحوثيين الأخيرة، في مأرب والجوف، ودعتهم الى إثبات جديتهم في الرغبة بالسلام.

وأدان السفير البريطاني في اليمن "مايكل آرون"، الإثنين، تصعيد ميليشيا الحوثي العسكري باتجاه محافظتي مأرب والجوف خلال الساعات الماضية.

وقال آرون في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر "ندين بشدة إستهداف الحوثيين لمأرب والجوف"، مضيفا انه يجب على الحوثيين : "وقف هذه الهجمات على الفور وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث".

وامس شن الحوثيون هجمات طالت المدنيين في مأرب بالصواريخ والطيران المسير.

واسفرت عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى المدنيين.

وكانت الإدارة الأميركية عبرت هي الاخرى، امس الأحد، عن استيائها بسبب مواصلة جماعة الحوثي هجماتها التي تطال المدنيين، مؤكدة على ضرورة وقف النزاع "فورا".

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