موقف بريطانيا من التصعيد الحوثي باتجاه مأرب والجوف

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عبرت بريطانيا عن ادانتها ،هجمات الحوثيين الأخيرة، في مأرب والجوف، ودعتهم الى إثبات جديتهم في الرغبة بالسلام.
وأدان السفير البريطاني في اليمن "مايكل آرون"، الإثنين، تصعيد ميليشيا الحوثي العسكري باتجاه محافظتي مأرب والجوف خلال الساعات الماضية.
وقال آرون في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر "ندين بشدة إستهداف الحوثيين لمأرب والجوف"، مضيفا انه يجب على الحوثيين : "وقف هذه الهجمات على الفور وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث".
وامس شن الحوثيون هجمات طالت المدنيين في مأرب بالصواريخ والطيران المسير.
واسفرت عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى المدنيين.
وكانت الإدارة الأميركية عبرت هي الاخرى، امس الأحد، عن استيائها بسبب مواصلة جماعة الحوثي هجماتها التي تطال المدنيين، مؤكدة على ضرورة وقف النزاع "فورا".