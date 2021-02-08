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آخر تحديث بأسعار الصرف والفارق بين صنعاء وعدن

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين.. 

-في صنعاء 

 شراء الدولار 593

بيع الدولار 596

شراء السعودي 156.80

بيع السعودي 157.20

-في عدن

 شراء الدولار 852

بيع الدولار 857

شراء السعودي 224

بيع السعودي 226

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