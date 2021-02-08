آخر تحديث بأسعار الصرف والفارق بين صنعاء وعدن

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أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين..
-في صنعاء
شراء الدولار 593
بيع الدولار 596
شراء السعودي 156.80
بيع السعودي 157.20
-في عدن
شراء الدولار 852
بيع الدولار 857
شراء السعودي 224
بيع السعودي 226