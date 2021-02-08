في ختام زيارتهم للعاصمة عدن.. بيان سفراء الإتحاد الاوروبي يعلن نجاح الزيارة ويأسف لأمر واحد

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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قال الاتحاد الأوروبي، إن زيارة وفده المكون من سفراء بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد، ونائب سفير النرويج لمدينة عدن، كانت "زيارة ناجحة"، مشيراً الى أنها "تؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لحكومة وشعب اليمن في ظل مجاعة وشيكة".

واختتم وفد الاتحاد برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اليمنية زيارته الى عدن التي استمرت يومين، عقد خلالها اجتماعات مع الحكومة والوزراء وممثلين عن المجتمع المدني المحلي ومنظمات دولية غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن النقاشات مع رئيس الوزراء "تركزت على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن، وكيف يمكن للاتحاد والمجتمع الدولي أن يساهموا في الاستجابة لتلك التحديات".

وأضاف أن وفده الزائر الى عدن، شدد "على أهمية تحسين الظروف المعيشية بشكل ملموس لليمنيين في مختلف أنحاء البلاد، وتشجيع الحكومة على الدفع بجهودها في محاربة الفساد، وتمكين المرأة والشباب ومشاركتهم الهادفة في رسم مستقبل اليمن".

وعبر السفراء، وفق البيان "عن أسفهم لغياب المرأة في الحكومة الحديثة التشكيل"، مشددين "على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة"، وأكدوا "على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله".

وجدد السفراء "التأكيد على الهدف الأوروبي المتمثل في معالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين التنمية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل في البلاد. ودعا الوفد جميع الأطراف إلى منح الوصول الإنساني الكامل دون عوائق".

وعبر الوفد -بحسب البيان- عن "إدانتهم الشديدة للهجوم على مطار عدن" لدى وصول الحكومة اليمنية نهاية ديسمبر الماضي ونسب للحوثيين، كما أثنى الوفد "على عزم الحكومة على البقاء في اليمن والعمل معا من أجل معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد".

وكان الوفد الأوروبي وصل مدينة عدن، ظهر يوم السبت، في زيارة قال عنها وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إنها تحمل "رسائل سياسية مهمة"، وأكد الوفد خلالها على التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.