ساعات عصيبة على الحوثيين في مأرب وتفاصيل معارك عنيفة في صرواح والمخدرة

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اشتدت وتيرة المعارك بين القوات الحكومية من جهة ،ومليشيات الحوثي من جهة اخرى في عدة جبهات بمحافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت قوات الجيش الوطني إنها كسرت، الأحد، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن جنود الجيش والمقاومة "سحقوا مجاميع حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في ميسرة جبهة صرواح، وأوقعوا الكثير من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وفي الجبهة ذاتها، استهدفت مقاتلات التحالف ، بعدّة غارات، مواقع وتعزيزات حوثية.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

*كمين المخدرة

وفي جبهة المخدرة استدرج الجيش نحو 20 عنصراً من الميليشيات الحوثية إلى كمين محكم في جبهة المخدرة، قبل أن يطبق عليهم الحصار ويوقعهم بين قتيل وجريح.

وتزامن ذلك مع قصف شنّته مدفعية الجيش الوطني استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة المخدرة.

وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، بحسب المركز الاعلامي التابع الجيش.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش ضد عناصر الميليشيات الانقلابية في جبهة المخدرة.

*استهداف المدنيين

يذكر أن الميليشيا الحوثية، بعد أن تكبّدت خسائر كبيرة على يد الجيش اليمني في جبهات القتال، لجأت إلى أساليب إرهابية معهودة حيث استهدفت مدينة مأرب المكتظّة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة انتحارية الأحد، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

*هزيمة قاسية

وامس الأحد، حيا الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي الصمود البطولي لأبطال الجيش والمقاومة على امتداد الجبهات القتالية.

وبارك ما وصفها انتصاراتهم الكبيرة التي ألحقت بالمليشيات الحوثية هزيمة قاسية تمثلت بالخسائر البشرية والمادية في جبهات محافظتي مأرب والجوف.

ونقل موقع الجيش،عن العميد مجلي قوله بأن الجيش حوّل هجمات وتسللات المليشيات الحوثية الإرهابية على بعض المواقع في جبهات الجدعان والمخدرة وصرواح وجبل مراد، إلى انتصارات يوم الاحد.

واضاف "ردت قواتنا بهجومات مضادة، وكمائن محكمة أوقعت العشرات من المليشيات بين قتيل وجريح".

وأشار إلى أن المليشيا حاولت الهجوم من أكثر من جبهة لإرباك الجيش والمقاومة، إلا أن يقظة الأبطال واستبسالهم حال دون تحقيق ذلك.. مؤكداً أن أبطال الجيش والمقاومة دحروا المليشيات الارهابية وكبدوها الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات وذلك في جبهات دحيضة والجدافر، شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.