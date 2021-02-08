بيان ناعم من الادارة الأمريكية والحوثي يرد عليها بهجوم جديد

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عبرت الإدارة الأميركية، الأحد، عن استيائها بسبب مواصلة جماعة الحوثي هجماتها التي تطال المدنيين، مؤكدة على ضرورة وقف النزاع "فورا".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان عبر موقعها إنه "وفي وقت يتخذ فيه الرئيس (جو بايدن) خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وقبول السعودية التوصل إلى اتفاق، تشعر الولايات المتحدة بالقلق العميق تجاه الهجمات الحوثية المتواصلة".

ودعت واشنطن الحوثيين "إلى وقف فوري للهجمات التي يتأثر بها المدنيون في المناطق السعودية والامتناع عن شن أي عمليات عسكرية جديدة داخل اليمن، التي من شأنها أن تجلب المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وأضافت "نحث الحوثيين إلى التراجع عن أي سلوكيات مزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم لحوار بناء مع جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (مارتن) غريفيث لإحلال السلام. لقد آن الأوان لوضع حد لهذا النزاع".

ولم يلتفت الحوثيون لدعوة واشنطن، حيث نفذوا اليوم هجوما بالطيران المسير باتجاه السعودية.

واعلن التحالف اليوم الاثنين اسقاط طائرة مسيرة هي الرابعة منذ صباح امس الاحد.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا والتي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتتعرض مناطق عدة في اليمن السعودية لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات من دون طيار مفخخة تطلقها مليشيات الحوثي.