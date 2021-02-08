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4 طائرات مفخخة خلال ساعات تستهدف السعودية

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية.

وأكد التحالف أنه يتجذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات.

وخلال يومي الاحد والاثنين أعلن التحالف العربي، تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتهما جماعة "الحوثي" اليمنية باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف إنه "تم تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة"، ليرتفع عدد الطائرات التي اعترضها ودمرها التحالف منذ صباح الأحد، إلى 4.

وأوضح المالكي أن "‌‎المليشيا الحوثية تنتهك القانون الدولي بمحاولات استهداف المدنيين".

‌‎وشدد على أن التحالف "يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي"، دون مزيد من التفاصيل.

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