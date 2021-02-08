تفاصيل ...مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على أضخم صفقة أسلحة من واشنطن بمليارات الدولارات

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" مبدئيا على صفقة أسلحة بمليارات الدولارات بين وزارة الدفاع وواشنطن، لطائرات مقاتلة، وناقلات، ومروحيات جديدة.

واختار "الكابينيت"، ​المخطط الذي اقترحته وزارة الدفاع على المخطط الذي اقترحته وزارة المالية، حيث طلب وزير الدفاع، بيني غانتس، الحصول على قرض أجنبي لشراء هذه المعدات.

وتتضمن الصفقة شراء أربع ناقلات وقود جوي من طراز بوينغ "KC-46a"، التي تهدف إلى استبدال أسطول "ريم" الإسرائيلي القديم. وتشمل الصفقة أيضا طائرات مروحية جديدة للرافعات الثقيلة، حيث سيتعين على سلاح الجو الاختيار بين طراز "بوينغ شينوك" من نوع "بوينغ"، وطراز "سيكورسكي CH-53K" التابع لشركة "لوكهيد مارتن".

ووفقا لمصادر "جيروزاليم بوست"، فإن الصفقة تتضمن أيضا خيار سرب آخر من طراز "F-35"، وعلى رأسه "F-15ex"، أحدث طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، فيما قالت مصادر أمنية إن "سلاح الجو الإسرائيلي يميل نحو تفضيل CH53K على شينوك".

ومع ذلك ، طلب وزير الدفاع إدراج "Bell Boeing V-22 Osprey" في الصفقة، إذ تتمتع هذه الطائرة بقدرة الإقلاع العمودي وسرعة كبيرة، ويمكن استخدامها لنقل وحدات النخبة، ولحماية منصات الغاز الإسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في مارس الماضي، على بيع محتمل لما يصل إلى ثماني طائرات من طراز "KC-46"، ومعدات ذات صلة إلى إسرائيل، بتكلفة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تسمح فيها واشنطن لإسرائيل بشراء ناقلات جديدة.

ومع ذلك، فإن التفاصيل النهائية للصفقة ليست واضحة ولم يتم الكشف عنها بعد، كما امتنعت وزارة الدفاع عن الكشف عن تفاصيل بشأن الموافقة على المخطط