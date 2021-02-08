واشنطن تطالب بوقف العمليات العسكرية في اليمن والسعودية فوراً

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، "المليشيات الحوثية" إلى وقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل الأراضي اليمنية وخارجها.

وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب اليمن، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين ضد السعودية".

وأضاف البيان: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وحث بيان الخارجية الأمريكية المليشيات الحوثية"، "على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام"، مضيفة أنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، عن اعتراض 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "المليشيات الحوثية" اليمنية باتجاه المملكة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، أنه سيتم إعادة النظر في قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا للتأكد من أنه لا يمنع مساعدة الشعب اليمني