نتنياهو أمام المحكمة مجددا.. ما هي التهمة؟

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعقد محكمة إسرائيلية جلسة ثانية، من المقرر أن يمثل أمامها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمحاكمتة على خلفية قضايا فساد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، إن الجلسة تعقد الاثنين، للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو. وكان مقررا عقدها في كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الإغلاق المشدد الذي تشهده الأراضي المحتلة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقرر قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية، أن يحضر نتنياهو بنفسه الجلسة، وعدم الاكتفاء بحضور هيئة الدفاع عنه، بحسب المصدر ذاته.

وستكون هذه المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو أمام هيئة المحكمة، إذ سبق أن حضر جلسة انطلاق محاكمته في 24 مايو الماضي، والتي شهدت قراءة لائحة الاتهام.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهما بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد.

إلى ذلك تظاهر آلاف الإسرائيليين، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما واجهت الشرطة آلاف المتظاهرين في القدس المحتلة.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أنه للأسبوع الـ33 على التوالي تجددت الاحتجاجات ضد نتنياهو؛ إذ تظاهر الآلاف في عدة مدن، أبرزها تل أبيب وقيسارية.

وتظاهر في مدينة القدس المحتلة قرابة الـ1500 شخص قبالة المقر الرسمي لإقامة نتنياهو.

ومنذ 7 أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته، بسبب تورطه بقضايا فساد وسوء إدارة حكومته لأزمة فيروس كورونا.

ومنذ خروج الاحتجاجات ضد نتنياهو، فإنه اتهم وسائل الإعلام بالتحريض ضده، غير أنه منذ أشهر تجاهل الرد بينما تشهد التظاهرات في الكثير من محطاتها مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، واعتقالات طالت المتظاهرين