خمس مشروبات تدمر جسمك من بينها أحد عصائر الفواكه

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يحاول البعض العيش حياة صحية، فيما لا يعي الآخرون بأن معظم ما يأكلونه ويشربونه يسبب ضررًا كبيرًا على صحتهم العامة.

وهناك بعض المشروبات التي تلحق الضرر بالصحة، كما يمكن أن يسهم العديد منها والتي يتم تناولها يوميًا في الإصابة بأمراض خطيرة، بدءًا من زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى زيادة احتمالية الإصابة بكسور في العظام.

وفيما يلي المشروبات الشائعة التي يمكن أن تسبب ضررًا للجسم:

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مشروبات الطاقة

بالرغم من أن هذه المشروبات تسبب انتعاشًا كبيرًا، وتمنح طاقة مذهلة عند الشعر بالخمول، إلا أن محتواها العالي من الكافيين قد يسبب ضررًا سيئًا على المدى الطويل.

ويؤثر الكافيين على جودة النوم، ويمنع أيضًا إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يسبب شيخوخة الجلد المبكرة والتجاعيد.

مخفوقات البروتين

يضر تناول مخفوق البروتين بعد التمرينات الرياضية الجسم أكثر مما ينفع.

وفي حال الإفراط في تناول مشروبات البروتين يوميًا، فقد يؤدي إلى إرهاق الكلى، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط أيضًا إلى تخزين الدهون الزائدة.

الصودا الداكنة

تسبب المشروبات الغازية آثارا سيئة متعددة، لكن شرب الصودا الداكنة قد يكون له عواقب أكبر على الصحة تتجاوز إضافة السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي.

ويسبب حمض الفوسفوريك الموجود في المشروبات الغازية الداكنة فقدان الكالسيوم في العظام.

عصير الفواكه

ليس معنى أن العصير الذي تشربه يحتوي على فاكهة أن يكون صحيًا، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، فإن عصير الفاكهة يتم امتصاصه مباشرة في مجرى الدم، ويتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

الشاي الحلو

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يمكن أن تحتوي أنواع معينة من الشاي على مضادات الأكسدة، إلا أن الشاي الحلو يسبب آثارا ضارة على الصحة بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السكر والكافيين.

كما يؤدي إلى الصداع ومشاكل النوم وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ووجدت دراسة نشرت العام 2015 أن شرب كمية كبيرة من الشاي المثلج قد يسبب الفشل الكلوي بسبب الاستهلاك المفرط للأوكسالات.