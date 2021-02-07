هجوم حوثي غربي مأرب وقوات الجيش تعلن مصرع العشرات من عناصر المليشيا

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد 7 فبراير/شباط، كسر هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "أبطال الجيش والمقاومة سحقوا مجاميع حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في ميسرة جبهة صرواح".



وأكد المصدر، أن قوات الجيش أوقعت الكثير من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.



وفي الجبهة ذاتها، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات حوثية، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.



وفي السياق، استدرج أبطال الجيش الوطني نحو 20 عنصراً من المليشيات الحوثية إلى كمين محكم في جبهة المخدرة، قبل أن يطبقوا عليهم الحصار ويوقعوهم بين قتيل وجريح.



وتزامن ذلك مع قصف شنّته مدفعية الجيش الوطني استهدف مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة المخدرة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.



يذكر أن المليشيا الحوثية بعد أن تكبّدت خسائر فادحة على يد الأبطال في جبهات القتال، لجأت إلى أساليبها الإرهابية المعهودة حيث استهدفت مدينة مارب المكتظّة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة انتحارية، صباح اليوم، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.