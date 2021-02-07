سلاح مدمر لبرشلونة... غريزمان وميسي سفاحان في بيتيس

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يخوض فريق برشلونة مباراة في غاية الأهمية مساء اليوم ضد فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني، وفي وقت يحتاج النادي "الكتالوني" لتحقيق انتصار يبقيه في المركز الثاني يحتاج إلى جهود النجوم وخصوصاً أنطوان غريزمان وليونيل ميسي سفاحي "إستاديو بينيتو فيلامارين".

وبعيداً عن أن النجمين الفرنسي أنطوان غريزمان والأرجنتيني ليونيل ميسي يُقدمان مستويات لافتة في جميع المباريات التي خاضوها حتى الآن في عام 2021، إلا أن حضورهما في ملعب فريق ريال بيتيس دائماً كان مُميزاً وله تأثير كبير على الفريق الذي يلعبان معه.

وفي التفاصيل فإن غريزمان وميسي سجلا 4 ثنائيات وهاتريك ضد فريق ريال بيتيس مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، ودائماً ما يُثبت هذا الثنائي الهجومي تفوقه في ملعب "إستاديو بينيتو فيلامارين" إن كان عبر صناعة أو تسجيل الأهداف في مباريات الدوري والكأس.

وعلى صعيد الأرقام سجل ليونيل ميسي 25 هدفاً في 23 مباراة لعبها ضد فريق ريال بيتيس تاريخياً وهي أعلى حصيلة لمهاجم في "الليغا" سجل ضد الفريق "الأندلسي"، بينما سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان 6 أهداف في 16 مباراة ضد بيتيس.

وستكون هذه الحصيلة التهديفية بمثابة جرس إنذار لفريق ريال بيتيس قبل خوض المباراة مساء اليوم خصوصاً في ظل توهج الثنائي في خط هجوم فريق برشلونة، فهل يلعب غريزمان وميسي أدوارا كبيرة على أرض الملعب ويساهمان بصناعة فوز مهم للمدرب الهولندي رونالد كومان؟