وكيل وزارة الشباب والرياضة تلتقي رائدات الأعمال في عدن

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نظم قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد 7 فبراير/شباط، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لتقييم الدورة التدريبية التي نظمها القطاع في "ريادة الأعمال" برعاية معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري.

وفي بداية الورشة رحبت وكيل قطاع المرأة بالوزارة نادية عبدالله الأخرم بالمشاركات والمحاضرة حنان محفوظ، ناقلة تحيات معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري الذي يحرص على تعزيز دور قطاع المرأة في الوزارة وتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية له ليقوم بدروه على اكمل وجه.



واشادت الوكيلة نادية عبدالله بالجهود التي بذلتها رائدات الأعمال بعدن عقب مشاركتهن بدورة ريادة الأعمال، وتطرقت الى ما ما يتعلق بتقييم الدورة من الجوانب المهنية والفنية، وجداول تقييمها، والاجابات على المداخلات والاستفسارات المقدمة من قبل المشاركات.

من جانبهن عبرت المشاركات عن الشكر لقطاع المرأة بالوزارة لاهتمامه بانشطة المرأة، واعربن عن الأمل في استمرار هذا الاهتمام الذي ينعكس على النشاط النسوي بالايجاب خدمة للمجتمع.

بعد ذلك قدمت المشاركات لمحة عن اهم الصعوبات التي واجهتهن خلال تنفيذ اعمالهن عقب اختتام مشاركتهن في الدورة والتي برزت بشكل كبير في ارتفاع الاسعار بسبب تقلبات صرف العملة، والصعوبات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا، وعدد من الامور الاخرى.

واكدت المشاركات تفاؤلهن بالمرحلة القادمة مع وجود الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يساعد على مضيهن قدما في تطبيق مشاريع عملية وفقا لما تلقوه خلال الدورة، والاستفادة من مناخات الاستقرار المتوفرة.



حضر الورشة التقيمية مدير عام الادارة العامة للاعلام بالوزارة فرحان المنتصر، ومدير عام تنمية المرأة بالوزارة لمياء راوح، وضابظ الرقابة والتقييم بمؤسسة جسور للحلول التنموية محمد أنيس.