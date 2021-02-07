بعد نجاة المملكة من كارثة مجتمعية .. الملك سلمان يوجه رسالة خاصة للجمارك السعودية

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الجمارك السعودية، إثر مشاركتها في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة التي كان المهربون يخططون لإدخالها إلى المملكة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ "الجمارك السعودية" على "تويتر" اليوم الأحد، وقالت إن "الملك سلمان يوجه برقية شكر للجمارك بعد عملية الضبط الأخيرة لكميات كبيرة من المخدرات".

ولفتت الجمارك السعودية إلى أن "برقية الشكر نظير جهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى المملكة"، بينما وجهت دعوة عامة بضرورة التبليغ في حال الاشتباه بعمليات التهريب.

يذكر أن الجمارك السعودية ومكافحة المخدرات شاركتا في إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 20 مليون قرص "إمفيتامين" مخدر بميناء جدة الإسلامي، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن جهودها لمحاربة المخدرات.