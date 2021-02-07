بعد تقرير بفساد البنك المركزي.. توجيهات عاجلة من معين عبدالملك وأول إجراء رسمي لكشف الحقيقة

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، باختيار شركة ارنست اند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، والتي تعد احدى اربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.

وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء، أن توجيهات رئيس الوزراء لاختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية.

وواضح بحسب وكالة سبا، انه تم اختيار شركة ارنست آند يونج نظرا لما تمتلكه من خبرات وانجازات في هذا الشأن ، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.

وأشار المصدر، الى ان توجيهات رئيس الوزراء شملت أن يتم توسيع نطاق المراجعة ليشمل انظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وان تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص اجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.

يأتي هذا بعد تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتهم فيه البنك المركزي في عدن بالتورط في فساد وغسيل أموال فيما يخص الوديعة السعودية،وهو ما نفاه البنك.