بعد تقرير بفساد البنك المركزي.. توجيهات عاجلة من معين عبدالملك وأول إجراء رسمي لكشف الحقيقة اليمن تعلن موقفها من انتخاب سلطة جديدة في ليبيا وتوجه دعوة للمجتمع الدولي سيناتور جمهوري يرد بقوة على بايدن ويذكره بشعار الموت لأمريكا وأخطاء قاتلة طائرة إسعاف تنقل توأمين سياميين من صنعاء الى الأردن مسئولة أمريكية تكشف حقيقة الغاء واشنطن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية مليشيات الانتقالي تغلق المحاكم والنيابات بقوة السلاح وقاض يروي ما حدث المبعوث غريفيث يبحث عن حل لليمن في إيران ومكتبه يكشف هدف الزيارة الإمارات تتجسس على الشيخة موزا انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب وسقوط ضحايا مدنيين.. تفاصيل شاهد.. حلقة نارية تقصف الانفصالي عيدروس ومجلسه الانتقالي
وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، باختيار شركة ارنست اند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، والتي تعد احدى اربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.
وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء، أن توجيهات رئيس الوزراء لاختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية.
وواضح بحسب وكالة سبا، انه تم اختيار شركة ارنست آند يونج نظرا لما تمتلكه من خبرات وانجازات في هذا الشأن ، حيث راجعت لعدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.
وأشار المصدر، الى ان توجيهات رئيس الوزراء شملت أن يتم توسيع نطاق المراجعة ليشمل انظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وان تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص اجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.
يأتي هذا بعد تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتهم فيه البنك المركزي في عدن بالتورط في فساد وغسيل أموال فيما يخص الوديعة السعودية،وهو ما نفاه البنك.