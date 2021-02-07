سيناتور جمهوري يرد بقوة على بايدن ويذكره بشعار الموت لأمريكا وأخطاء قاتلة

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدر السيناتور الجمهوري توم كوتون بيانا بشأن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقب بإزالة تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية.

وقال في البيان: "إن المتمردين الحوثيين مسلحون ومدرَّبون من قبل فيلق الإرهاب الإيراني في الخارج والحرس الثوري وحزب الله، وهم يطلقون الصواريخ على المدنيين والبحارة الأميركيين ويهتفون "الموت لأميركا"، وقد أغرقوا اليمن في حرب مطولة دمرت الشعب اليمني".

وتساءل السيناتور كوتون: "إذا لم يكن هذا إرهابًا، فأنا لا أعرف ما هو؟"

وتابع: قد يعتقد الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن أن بادرة حسن نية تجاه الحوثيين ستؤدي إلى السلام، لكن المتمردين تجاهلوا عملية السلام لسنوات ورفضوا احترام وقف إطلاق النار.

وأوضح كوتون أن "إدارة بايدن تكرر الأخطاء القاتلة لإدارة أوباما من خلال استرضاء إيران ورفض تسمية الإرهابيين باسمهم"، مؤكداً أن الحوثيين يستخدمون صواريخ إيران ليس فقط لتعطيل التجارة الدولية، ولكن أيضًا لمهاجمة شحنات الطعام لليمنيين.

‌واليوم قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة: "أبلغنا الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية بلينكن شطب الحوثيّين من لائحة الإرهاب".