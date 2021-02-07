سيناتور جمهوري يرد بقوة على بايدن ويذكره بشعار الموت لأمريكا وأخطاء قاتلة طائرة إسعاف تنقل توأمين سياميين من صنعاء الى الأردن مسئولة أمريكية تكشف حقيقة الغاء واشنطن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية مليشيات الانتقالي تغلق المحاكم والنيابات بقوة السلاح وقاض يروي ما حدث المبعوث غريفيث يبحث عن حل لليمن في إيران ومكتبه يكشف هدف الزيارة الإمارات تتجسس على الشيخة موزا انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب وسقوط ضحايا مدنيين.. تفاصيل شاهد.. حلقة نارية تقصف الانفصالي عيدروس ومجلسه الانتقالي جدول مباريات الاسبوع الأول من الدوري اليمني بعد توقف لسنوات مسؤول تركي يكشف موقف الحكومة الليبية الجديدة من الوجود العسكري التركي
أصدر السيناتور الجمهوري توم كوتون بيانا بشأن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقب بإزالة تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية.
وقال في البيان: "إن المتمردين الحوثيين مسلحون ومدرَّبون من قبل فيلق الإرهاب الإيراني في الخارج والحرس الثوري وحزب الله، وهم يطلقون الصواريخ على المدنيين والبحارة الأميركيين ويهتفون "الموت لأميركا"، وقد أغرقوا اليمن في حرب مطولة دمرت الشعب اليمني".
وتساءل السيناتور كوتون: "إذا لم يكن هذا إرهابًا، فأنا لا أعرف ما هو؟"
وتابع: قد يعتقد الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن أن بادرة حسن نية تجاه الحوثيين ستؤدي إلى السلام، لكن المتمردين تجاهلوا عملية السلام لسنوات ورفضوا احترام وقف إطلاق النار.
وأوضح كوتون أن "إدارة بايدن تكرر الأخطاء القاتلة لإدارة أوباما من خلال استرضاء إيران ورفض تسمية الإرهابيين باسمهم"، مؤكداً أن الحوثيين يستخدمون صواريخ إيران ليس فقط لتعطيل التجارة الدولية، ولكن أيضًا لمهاجمة شحنات الطعام لليمنيين.
واليوم قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة: "أبلغنا الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية بلينكن شطب الحوثيّين من لائحة الإرهاب".