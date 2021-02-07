طائرة إسعاف تنقل توأمين سياميين من صنعاء الى الأردن

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان، إنها نقلت، أمس السبت، توأمين سياميين من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان لإخضاعهما لعملية جراحية.

وقالت المنظمة في بيانها، إنه "تم يوم (السبت) إجلاء توأمين ملتصقين، ولدا في صنعاء منتصف ديسمبر من العام الماضي، عبر عملية إجلاء طبية إلى العاصمة الأردنية عمّان لإجراء عملية فصل جراحية".

وأضافت أن "التوأمين غادرا مدينة صنعاء (السبت) على متن طائرة إسعاف جوي برفقة والديهما"، مشيرة إلى أن "الأم تبلغ من العمر 35 عاما، والأسرة يعتمد قوتها على العمل كباعة متجولين في أحد أسواق صنعاء".

وأوضحت المنظمة أنه "بعد ولادة التوأمين الملتصقين وجه الأطباء في مستشفى السبعين للأطفال وكذلك السلطات الصحية في صنعاء نداء عاجلا لتوفير المساعدة لإجراء عملية فصل جراحية للتوأمين وإنقاذ حياتهما".

ونقل البيان عن فيليب دواميل، ممثل اليونيسف في اليمن قوله، إنه "من دواعي سرورنا بعد مرور أسابيع من التحضيرات أن التوأمين أصبحا اليوم في أحد مستشفيات الأردن للخضوع للعملية الجراحية".

وأضاف "إنهما الآن في أيدٍ أمينةٍ لدى فريق من الجراحين المتخصصين. ونأمل أن نراهما في القريب العاجل في صنعاء وهما بصحة جيدة".

وبحسب البيان "تمكنت اليونيسف من تغطية النفقات الطبية واللوجستية لهذه العملية بفضل المساهمات السخية المقدمة من العديد من المانحين الأفراد من القطاع الخاص".

وأضاف دواميل "نحن نشعر حقا بالامتنان للمانحين الأفراد، وللأطباء والفريق في المستشفى في عمّان، وللسلطات الأردنية ولآخرين كثيرين أسهموا في جعل هذا الأمر ممكنا من أجل منح هذين الطفلين فرصة أفضل في الحياة".

وأشار البيان إلى أن "النظام الصحي في اليمن أصبح في وضع يرثى له، فبعد مرور ستة أعوام منذ تصاعد النزاع في مارس 2015 لم يعُد يعمل حاليا سوى نصف المرافق الصحية، وتعاني تلك التي تعمل من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين".

ودعت اليونيسف إلى "تضافر الجهود للحيلولة دون انهيار النظام الصحي في اليمن بشكل كامل حتى يتمكن الأطفال والنساء في عموم البلاد من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية".