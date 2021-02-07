المبعوث غريفيث يبحث عن حل لليمن في إيران ومكتبه يكشف هدف الزيارة

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الاحد إلى طهران، لبحث الأزمة اليمنية مع مسؤولين إيرانيين.

وقال مكتب "غريفيث"، في بيان، إن زيارة المبعوث الأممي إلى إيران تستمر يومين، يلتقي خلالها وزير الخارجية، جواد ظريف، وعددا من المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للتوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض.

وتابع أن غريفيث يبحث عن دعم اتفاق بين طرفي النزاع حول وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وكذا تطبيق تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية.

اما وكالة الأنباء الإيرانية “ايرنا” فقالت أن المبعوث الأممي يسعى للتشاور مع الإيرانيين بشأن حل الأزمة اليمنية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أفادت أمس السبت أن” موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي“.

وجاءت تصريحات الخارجية الإيرانية بعد اعلان الولايات المتحدة الامريكية عن انهاء دعمها للحملة العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن لاستعادة الشرعية.

وتحدث بايدن الخميس الماضي عن ضرورة إنهاء حرب اليمن، فضلا عن تعيين مبعوث أمريكي خاص لليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي للأزمة.