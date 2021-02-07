تفاصيل الانفجارات العنيفة التي دوت في مدينة مأرب اليوم وسقوط ضحايا مدنيين

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دوت ثلاثة انفجارات عنيفة اليوم الاحد في محافظة مأرب جراء استهداف مليشيات الحوثي الأحياء السكنية بالصواريخ واسقاط دفاعات الجيش الوطني، طائرة حوثية مسيرة.
وفي التفاصيل أفاد مصدر محلي لمأرب برس بسقوط صاروخ باليستي اطلقته مليشيات الحوثي على مدينة مأرب صباح اليوم، بالقرب من المنطقة العسكرية الثالثة، فيما سقط صاروخ ثاني بمنطقة قريبة من حي سكني وسط المدينة المزدحمة بالسكان.
وسقط 3 قتلى وعدد من الجرحى من المدنيين بسبب الهجوم، بحسب معلومات اولية.
الى ذلك قال مصدر عسكري إن الجيش تمكن من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تحمل متفجرات، كانت تحلق في سماء مدينة مأرب بالتزامن مع استهدف المدينة بالصواريخ.