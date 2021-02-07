شاهد.. حلقة نارية تقصف الانفصالي عيدروس ومجلسه الانتقالي جدول مباريات الاسبوع الأول من الدوري اليمني بعد توقف لسنوات مسؤول تركي يكشف موقف الحكومة الليبية الجديدة من الوجود العسكري التركي ترامب يعود إلى الأضواء مجدداً ويغرد على مواقع التواصل بشأن الحدث المهم تعرف على 4 طرق بسيطة يمكن اتباعها لمحاربة الأرق ليلاً ضغط جمهوري في الكونغرس الأمريكي لتثبيت العقوبات على إيران ومنع بايدن من رفعها رسائل مهمة وقوية تبعثها الحكومة الشرعية وقرارات جرئية من سفراء الإتحاد الأوروبي كورونا يغزو دول الخليج ويفتك بها وستمرار ارتفاع حالات الإصابة اليومية وهذا أبرز التطورات بالأرقام تفاصيل الأمن البحريني يعلن عن إحباط أخطر عمليتين إرهابية في تاريخ البلاد التحالف العربي : يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة
عاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مجددا، بعد أن علقت شبكات التواصل الاجتماعية البارزة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب حساباته الرسمية، في أواخر أيام حكمه، بسبب تصريحات التي اعتبرت محرضة على العنف، على خلفية أحداث الكونغرس الدامية.
ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية، رسالة ترامب التي نشرها على منصة "غاب (Gab) أمس بـ"الحدث المهم"، والتي قال فيها إن "المزاعم التي تلاحقه بشأن التورط في أحداث الكونغرس لا يمكن إثباتها".
ونشر الرئيس الأمريكي السابق رسالة من أحد محاميه، ويدعى ديفيد سشوين، إلى أحد أعضاء الكونغرس، وفيها نفي ما قال إنها مزاعم تلاحق موكله، ورفض لطلب ترامب الشهادة في البرلمان، تحت القسم.
وجاءت الرسالة على خلفية المحاكمة التي يعمل عليها مشرعون أمريكيون لمحاكمة ترامب بسبب أحداث الكونغرس.
و"غاب" منصة شبيهة بموقع التدوين الصغير "تويتر"، ويستخدمها في العادة أنصار ترامب.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس السبت، إنه لا يعتقد أن الرئيس السابق ترامب يجب أن يستمر في تلقي المعلومات الاستخباراتية، بسبب سلوكه غير المنتظم الذي لا علاقة له بالتمرد الأخير"، في إشارة إلى أعمال الشغب التي قام بها مؤيدو ترامب في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي