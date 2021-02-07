تفاصيل الأمن البحريني يعلن عن إحباط أخطر عمليتين إرهابية في تاريخ البلاد

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت السلطات الأمنية البحرينية، إحباط عمليتين «إرهابيتين» استهدفتا جهازين للصراف الآلي تابعين لبنكين محليين.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان نشرته أمس، وكالة الأنباء البحرينية، إن «الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير (شباط) 2021 تنفيذاً لغرض إرهابي».

وأضاف البيان: «بعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تمت مباشرة أعمال البحث والتحري، التي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري، جارية».

وأضاف: «دلت التحريات الأولية على أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم.

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة».

وأشاد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود الجهات الأمنية في مملكة البحرين، بإحباط العمليتين الإرهابيتين، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب مملكة البحرين وتأييدها كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها