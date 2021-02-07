التحالف العربي : يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة "الحوثيين"،