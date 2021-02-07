وزير الخارجية الأمريكي يجري تواصلا مع نظيره السعودي والرياض تتحدث عن التحديات المشتركة

الأحد 07 فبراير-شباط 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان لوكالة الأنباء السعودية بأن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله "هنأ نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبرا عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان أن الوزيرين "استعرضا العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي هذا الاتصال في ظل إعلان الولايات المتحدة وقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في الأراضي اليمنية، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي الجديد لتشديد النهج تجاه المملكة، التي تواجه اتهامات واسعة بخرق حقوق الإنسان داخل البلاد والتسبب في أزمة إنسانية حادة في اليمن.

المصدر: "واس" + RT