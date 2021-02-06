السبت 06 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت السلطات البحرينية عن تمكنها من إحباط عمليات وصفتها بـ"الإرهابية"، كانت تستهدف صرافين آليين لأحد البنوك بالعاصمة المنامة، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان لها، السبت، إن الأجهزة الأمنية المعنية، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنا من "إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجد حفص بمحافظة العاصمة".

وأوضحت أن فرق إبطال المتفجرات تمكنت من "التعامل مع عبوتين متفجرتين تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021؛ تنفيذاً لغرض إرهابي".

وأشارت إلى أنه بعد "رفع الأدلة المادية تمت مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين".

ولفتت إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية "قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة".

وبين الحين والآخر تعلن السلطات البحرينية الكشف عن مخططات لعمليات تصفها بـ"الإرهابية"، كما تقوم بمحاكمة آخرين بذات الاتهامات.