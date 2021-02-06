هذه أسباب الشيب المبكر .. فحذر منها أنت وزوجتك

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لا يقتصر الشيب على كبار السن فحسب، بل يمكن أن يهاجم الشباب منتصف العشرينات أيضا.
وإلى جانب العوامل الوراثية يرجع الشيب المبكر للأسباب التالية:
1- التوتر النفسي: حيث يتسبب استمراره في إجهاد الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر.
2- الأمراض: مثل أمراض الغدة الدرقية والمناعة الذاتية.
3- نقص الفيتامينات: خاصة فيتامين B12. ويعد الأشخاص النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين نظرا لأنه يوجد بشكل أساسي في الأغذية الحيوانية كالبيض.
4- التدخين: يُلحق النيكوتين ضررا ببصيلات الشعر، وبالتالي يفقد الشعر لونه ويتخذ اللون الأبيض.