هذه أسباب الشيب المبكر .. فحذر منها أنت وزوجتك

السبت 06 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لا يقتصر الشيب على كبار السن فحسب، بل يمكن أن يهاجم الشباب منتصف العشرينات أيضا.

وإلى جانب العوامل الوراثية يرجع الشيب المبكر للأسباب التالية:

1- التوتر النفسي: حيث يتسبب استمراره في إجهاد الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر.

2- الأمراض: مثل أمراض الغدة الدرقية والمناعة الذاتية.

3- نقص الفيتامينات: خاصة فيتامين B12. ويعد الأشخاص النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين نظرا لأنه يوجد بشكل أساسي في الأغذية الحيوانية كالبيض.

4- التدخين: يُلحق النيكوتين ضررا ببصيلات الشعر، وبالتالي يفقد الشعر لونه ويتخذ اللون الأبيض.