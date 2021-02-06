النائب العام السعودي يصدر توجيهات جديدة تحدد كيفية التعامل مع سواح وزائري المملكة

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حث النائب العام السعودي، سعود المعجب، منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي ومراعاة الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمملكة.
وأكد المعجب على أعضاء النيابة العامة، وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم، على ضرورة التعاون فيما بينهم، تحقيقا للعدالة الناجزة، وأن "يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر".
واطلع النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة العامة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
وفي سياق متصل، أمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.
المصدر: عكاظ