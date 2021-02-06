من الامارات .. ضاحي خلفان يرفع شعار الحوثيين الموت لأمريكا الموت لإسرائيل

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وجه القائد السابق لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم السبت، انتقادا لاذعا للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، وذلك على خلفية خطط الولايات المتحدة لإلغاء التصنيفات الإرهابية لجماعة "الحوثيين" في اليمن والتي تم وضعها في الأشهر الأخيرة من إدارة دونالد ترامب.
ونشر ضاحي خلفان عبر حسابه بـ"تويتر"، صورة للافتة مكتوب عليها "الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل".
وأرفق خلفان الصورة بتعليق، قائلا "إدارة الرئيس بايدن تقابل شعار الحوثيين بالموت لأمريكا بحذفهم من قائمة الأرهاب".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء التصنيفات الإرهابية لـ"الحوثيين".
ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، قالت الوزارة في بيان إنه تم إلغاء التصنيفات الإرهابية لأسباب إنسانية، مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أبلغ الكونغرس بالقرار.
يذكر إدارة ترامب قد صنفت جماعة "أنصار الله" على أنهم منظمة إرهابية أجنبية، قبيل انتهاء ولايتها، عقب الانتخابات الرئاسية.
وقالت الإدارة الأمريكية وقتها إن الجماعة هي المسؤولة عن سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدة أنها مسؤولة عن هجمات على المدنيين واختطاف أمريكيين.
وأبدت منظمات دولية وحقوقية معارضتها للقرار وقتها، مؤكدة أنه سيعيق الجهد الإغاثي الإنساني في البلد الذي يعيش أوضاعا سيئة بسبب الحرب.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن توقف الدعم الأمريكي لـ"العمليات العسكرية في اليمن"، في محاولة لوقف الحرب المستمرة منذ 7 سنوات في البلاد.