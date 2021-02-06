تقدماً ملحوظاً لقوات ”الشرعية“ بصعدة

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حققت قوات الجيش الوطني، السبت 6 فبراير/شباط، تقدماً ملحوظاً، عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة صعدة (شمال اليمن).
وبحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، فإن قوات الجيش سيطرت على تباب “الصواريخ والمكرفون” والمزارع المحيطة بها في جبهة "الشامية" بمديرية ”قطابر“ بمحافظة صعدة.
وأكد الموقع ان القوات الحكومية باتت تسيطر نارياً على عدد من المواقع القريبة من “جبل النار” الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.