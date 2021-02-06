السعودية تعلن عن غرامات قاسية بحق مغردين في تويتر وسناب شات لهذا السبب ثلاث جرائم مروعة تهز الشارع اليمني ومأرب برس يتقصى حقيقتها تحسن طفيف للريال اليمني في تعاملات بداية الإسبوع.. تعرف على أسعار الصرف الآن إعلان جديد من البنتاغون حول تفاصيل وقف الدعم الأمريكي لعمليات التحالف في اليمن أول اتصال هاتفي لوزير خارجية واشنطن مع نظيره السعودي ترحيب واسع بإنتخاب سلطة جديدة في ليبيا وقائمة حليف الانقلابي حفتر تخسر وفد اوروبي رفيع المستوى يضم سفراء 8 دول يصل العاصمة عدن كنز القاعدة خلف القضبان والتنظيم يلتزم الصمت المطبق.. من هو وفي أي محافظة يمنية القي القبض عليه؟ الدفاع الأمريكية تكشف مستقبل العلاقة مع السعودية وتتحدث عن حجم الدعم العسكري في اليمن يمنيون في ماليزيا ينفذون حملة اغاثة للمتضررين من الفيضانات
أوقعت وزارة التجارة السعودية غرامات بـ 740 ألف ريال سعودي بحق مغردين مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.
وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: "سناب شات، تويتر"، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات.
كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وجرت عملية الإغلاق والحجب لهما، بحسب "وكالة الأنباء السعودية".
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية"، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.
ويجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به. كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.