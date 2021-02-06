تحسن طفيف للريال اليمني في تعاملات بداية الإسبوع.. تعرف على أسعار الصرف الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء السبت:
-في صنعاء
شراء الدولار 591
بيع الدولار 594
شراء السعودي 156.30
بيع السعودي 156.80
-في عدن
شراء الدولار 831
بيع الدولار 837
شراء السعودي 219
بيع السعودي 221