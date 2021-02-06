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تحسن طفيف للريال اليمني في تعاملات بداية الإسبوع.. تعرف على أسعار الصرف الآن

السبت 06 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء السبت:

-في صنعاء 

 شراء الدولار 591

بيع الدولار 594

شراء السعودي 156.30

بيع السعودي 156.80

 -في عدن

 شراء الدولار 831

بيع الدولار 837

شراء السعودي 219

بيع السعودي 221

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