وفد اوروبي رفيع المستوى يضم سفراء 8 دول يصل العاصمة عدن

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وصل وفد اوروبي رفيع المستوى الى العاصمة المؤقتة عدن ،اليوم السبت، للقاء الحكومة اليمنية.
ووفق مصادر حكومية، فإن بعثة دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادر أن البعثة وصلت على متن طائرة خاصة إلى مطار عدن الدولي لعقد مباحثات مع رئيس الحكومة “معين عبدالملك” وعدد من المسؤولين.
ويضم الوفد الأوروبي، سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وبلجيكا والنرويج وألمانيا والسويد وإيرلندا وفنلندا،بحسب المصادر.