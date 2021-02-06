الدفاع الأمريكية تكشف مستقبل العلاقة مع السعودية وتتحدث عن حجم الدعم العسكري في اليمن

السبت 06 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)،، أن السعودية ما زالت شريكا في محاربة الإرهاب بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيرا إلى أن دعم واشنطن للرياض ليس عسكريا ولها الحق بالدفاع عن نفسها.

كما أضاف "دعمنا للعمليات في اليمن كان محدودا".

وقال كيربي: ملتزمون بمساعدة السعودية والشركاء الآخرين في الخليج في الدفاع عن حدودهم في ضوء التهديدات من اليمن.

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

كما أعلن عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترمب،ـ قائلاً "سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية"، مبيناً سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون.

وفي الشأن اليمني قال "طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن"، معلناً وقف دعم العمليات القتالية هناك، مشددا على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.