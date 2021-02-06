وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرة الأمريكي العلاقات التاريخية بين البلدين

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وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
أميركا البنتاغون: السعودية شريكا في محاربة الإرهاب بالمنطقة واستعرضان في اتصال هاتفي، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما هنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأميركي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة