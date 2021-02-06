مجلس الشيوخ الأمريكي يتخذ قرارات جديدة ونهائياً بشأن سفارة واشنطن في القدس

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اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم ، قرارا نهائيا بشأن سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت القناة العبرية "السابعة"، صباح اليوم بأن مجلس الشيوخ الأمريكي قرر الإبقاء على السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، دون أي تغيير على قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وذكرت القناة العبرية أن 97 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح القرار، فيما عارضه 3 من الحزب الديمقراطي، من أبرزهم بيرني ساندرز.
ويأتي قرار الشيوخ الأمريكي في وقت تواصل الحكومة الإسرائيلية خطواتها لتوسيع مبنى السفارة الأمريكية في القدس، في وقت سبق أن أعلن الرئيس الجديد، جو بايدن، خلال حملته الانتخابية أنه سيبقي على السفارة بالقدس.
وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، قد تعهد، سابقا، بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس ومواصلة اعتبار المدينة المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.
وأعلن ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال في خطابه: حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والعديد من الرؤساء السابقين قدموا وعودا كبرى بهذا الأمر أثناء حملاتهم الانتخابية، لكني الوحيد الذي نفذ وعده