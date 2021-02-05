خاص وللرجال فقط.. فائدة غير متوقعة للقهوة الاحتجاجات تشتعل في عدة مدن لبنانية بسبب تردي الأوضاع نجم رياضي دولي ينضم للشباب السعودي ماذا حدث في متحف ظفار التاريخي؟ الحكومة توجه الاتهام للحوثيين الحوثيون يعلنون موقفهم من قرار واشنطن وقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن ويشترطون الكشف عن اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن ومقتل الرجل الثاني.. من هما؟ السعودية ترد على خطاب بايدن وتعلن موقفا ثابتا تجاه اليمن بيان رسمي للحكومة اليمنية ردا على قرارات بايدن الأخيرة بشأن اليمن من هو المبعوث الأميركي الخاص الى اليمن وما المهمة الأولى التي كلفه بها بايدن وما مواقفه السابقة من الحرب والحوثيين؟ أول رد حكومي على إعلان الإمارات انهاء تواجدها العسكري في اليمن
أقدم محتجون لبنانيون علة قطع طريق طرابلس - عكار شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وأضرم محتجون مناهضون للحكومة، ليل الخميس/ الجمعة النار في مبنى بلدية مدينة طرابلس، بعد أن شهدت المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن لبنان، الأسبوع الماضي خروج مئات المتظاهرين وسط تفاقم مشاعر السخط تجاه استجابة الحكومة لجائحة كورونا حيث يرى المتظاهرون أنها المسؤولة عن تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبالأخص عقب تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة وفرض حظر التجول لمدة تقرب الأسبوعين والتي من المقرر أن تنتهي من 8 فبراير.