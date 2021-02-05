الحوثيون يعلنون موقفهم من قرار واشنطن وقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن ويشترطون

الجمعة 05 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلن الحوثيون، موقفهم من قرار الادارة الأمريكية ،وقف الدعم للعمليات العسكرية التي يقودها التحالف العربي في اليمن.

واعتبر الحوثيون قرار إدارة الرئيس الأمريكي إنهاء دعم واشنطن للعمليات في اليمن،بأنه قد يكون خطوة نحو إنهاء النزاع.

وقال القيادي الحوثي حميد عاصم لوكالة فرانس برس "نتمنى ان يكون مقدمة لاتخاذ قرار وقف الحرب على اليمن وأن يكون مقدمة لاتخاذ موقف قوي في مجلس الأمن لصالح وقف العدوان (في اشارة للتحالف العربي)".

اما محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي فقال في تغريدة -رصدها محرر مأرب برس- على تويتر،أن البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن هو وقف "العدوان ورفع الحصار".

وأشار عبد السلام إلى أن "صواريخ اليمن للدفاع عن اليمن لن تتوقف إلا بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل"،حد قوله.

من جانبه قال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي ان ‌‌‌‌‌‌‌أي تحرك لا يحقق نتائج على الأرض بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان نعتبره شكليا ولا يلتفت إليه،حد تعبيره.

وامس الخميس أعلن جو بايدن وقف دعم العمليات القتالية في اليمن، مشددا على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.

لكن الرئيس الأميركي ، أكد على مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران،في اشارة للحوثيين.