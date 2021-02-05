ماذا حدث في متحف ظفار التاريخي؟ الحكومة توجه الاتهام للحوثيين الحوثيون يعلنون موقفهم من قرار واشنطن وقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن ويشترطون الكشف عن اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن ومقتل الرجل الثاني.. من هما؟ السعودية ترد على خطاب بايدن وتعلن موقفا ثابتا تجاه اليمن بيان رسمي للحكومة اليمنية ردا على قرارات بايدن الأخيرة بشأن اليمن من هو المبعوث الأميركي الخاص الى اليمن وما المهمة الأولى التي كلفه بها بايدن وما مواقفه السابقة من الحرب والحوثيين؟ أول رد حكومي على إعلان الإمارات انهاء تواجدها العسكري في اليمن بعد إعلان بايدن وقف الدعم.. بن سلمان يعلن موقفا حازما تجاه اليمن سياسيا وعسكريا تعقيبا على وقف الدعم الأمريكي.. بايدن يتحدث عن كارثة استراتيجية في اليمن ويحسم أمر تحالفه مع الرياض مأرب على موعد عظيم يوم العاشر من فبراير هو الأول من نوعه
اعلن الحوثيون، موقفهم من قرار الادارة الأمريكية ،وقف الدعم للعمليات العسكرية التي يقودها التحالف العربي في اليمن.
واعتبر الحوثيون قرار إدارة الرئيس الأمريكي إنهاء دعم واشنطن للعمليات في اليمن،بأنه قد يكون خطوة نحو إنهاء النزاع.
وقال القيادي الحوثي حميد عاصم لوكالة فرانس برس "نتمنى ان يكون مقدمة لاتخاذ قرار وقف الحرب على اليمن وأن يكون مقدمة لاتخاذ موقف قوي في مجلس الأمن لصالح وقف العدوان (في اشارة للتحالف العربي)".
اما محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي فقال في تغريدة -رصدها محرر مأرب برس- على تويتر،أن البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن هو وقف "العدوان ورفع الحصار".
وأشار عبد السلام إلى أن "صواريخ اليمن للدفاع عن اليمن لن تتوقف إلا بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل"،حد قوله.
من جانبه قال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي ان أي تحرك لا يحقق نتائج على الأرض بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان نعتبره شكليا ولا يلتفت إليه،حد تعبيره.
وامس الخميس أعلن جو بايدن وقف دعم العمليات القتالية في اليمن، مشددا على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.
لكن الرئيس الأميركي ، أكد على مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران،في اشارة للحوثيين.