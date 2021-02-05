السعودية ترد على خطاب بايدن وتعلن موقفا ثابتا تجاه اليمن بيان رسمي للحكومة اليمنية ردا على قرارات بايدن الأخيرة بشأن اليمن من هو المبعوث الأميركي الخاص الى اليمن وما المهمة الأولى التي كلفه بها بايدن وما مواقفه السابقة من الحرب والحوثيين؟ أول رد حكومي على إعلان الإمارات انهاء تواجدها العسكري في اليمن بعد إعلان بايدن وقف الدعم.. بن سلمان يعلن موقفا حازما تجاه اليمن سياسيا وعسكريا تعقيبا على وقف الدعم الأمريكي.. بايدن يتحدث عن كارثة استراتيجية في اليمن ويحسم أمر تحالفه مع الرياض مأرب على موعد عظيم يوم العاشر من فبراير هو الأول من نوعه هكذا ينوي أغنى رجل بالعالم إنفاق ثروته والتخلص منها عبر مشروع خيالي اعلان من الامن القومي الأمريكي يربك التحالف والشرعية بخصوص العمليات العسكرية في اليمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في زيارة ميدانية لغرب مأرب
رحبت الحكومة اليمنية، بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في البلاد، وتعيين مبعوث أمريكي خاص لها.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن "تعيين تيم ليندر كينغ مبعوثا خاصا لليمن خطوة مهمة تتخذها الولايات المتحدة الصديقة ضمن مساعيها الداعمة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب، التي اشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".
وجددت الحكومة التزامها التام بالعمل مع التحالف وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في البلاد.
وأكدت أن هذا الحل يجب أن يستند على المرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر وقف دعم بلاده للأعمال الهجومية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة.
وأعلن بايدن ايضا تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندر كينغ، مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب في اليمن.