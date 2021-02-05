بيان رسمي للحكومة اليمنية ردا على قرارات بايدن الأخيرة بشأن اليمن

الجمعة 05 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رحبت الحكومة اليمنية، بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في البلاد، وتعيين مبعوث أمريكي خاص لها.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن "تعيين تيم ليندر كينغ مبعوثا خاصا لليمن خطوة مهمة تتخذها الولايات المتحدة الصديقة ضمن مساعيها الداعمة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب، التي اشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وجددت الحكومة التزامها التام بالعمل مع التحالف وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في البلاد.

وأكدت أن هذا الحل يجب أن يستند على المرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر وقف دعم بلاده للأعمال الهجومية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة.

وأعلن بايدن ايضا تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندر كينغ، مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب في اليمن.