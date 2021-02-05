من هو المبعوث الأميركي الخاص الى اليمن وما المهمة الأولى التي كلفه بها بايدن وما مواقفه السابقة من الحرب والحوثيين؟

الجمعة 05 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن،الخميس، تعيين الدبلوماسي المخضرم تيم ليندركينغ مبعوثا أمريكيا خاصا إلى اليمن، في خطوة تعد الأولى من نوعها.

وشدد بايدن على ضرورة وضع حد للحرب في اليمن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله إن بايدن سيعلن عن تعيين ليندركينغ لهذا المنصب يوم الخميس، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها محاولة جديدة وصعبة لإنهاء النزاع في اليمن.

وذكرت مصادر "وول ستريت جورنال" أن المهمة الأولوية التي كلفها بايدن للمبعوث الجديد ستكمن في تشجيع أطراف النزاع في اليمن على اتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول للصحيفة إن هذه المهمة تبدو صعبة للغاية وتتطلب العناية يوميا، ما يفسر قرار بايدن تعيين مبعوث جديد إلى اليمن.

ويعد ليندركينغ شخصية معروفة في المنطقة، وكان يشرف حتى الآونة الأخيرة على شؤون الخليج واليمن في قسم الشرق الأدنى داخل وزارة الخارجية، وقبل ذلك كان ثاني أكبر مسؤول في سفارة واشنطن بالسعودية وعمل قبل ذلك في العراق والكويت

ورأت "وول ستريت جورنال" في هذا التعيين مؤشرا على تفعيل واشنطن جهودها لإنهاء الحرب في اليمن، مقارنة مع ما كان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

*مواقف المبعوث الأمريكي من الوضع في اليمن

ليندركينغ هو أول مبعوث خاص للولايات المتحدة منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014م.

سبق أن تولى "ليندركينغ" منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ما يعني معرفته عن قرب للأزمة اليمنية.

ورغم معارضة "ليندركينغ" لإطالة أمد الحرب إلا أنه اعتبر الضغط العسكري على مليشيا الحوثي أمر مقبول ومناسب جداً، بحسب تصريحات سابقة.

ويفسر "ليندركينغ" حديثه عن الضغط العسكري على مليشيا الحوثي بأن الهدف منه حسم الصراع وإجبار المليشيا على الحوار بما يضمن تحقيق السلام.

وكما يرى "ليندركينغ" فإن الحل النهائي للحرب يتمثل في الانخراط بمحادثات حول القضايا الصعبة وتقديم التنازلات وإبقاء التدخل الخارجي إلى الحد الأدنى.

كما سبق للمبعوث الأمريكي الحديث عن دعم إيران لمليشيا الحوثي، حيث وصف الدور الإيراني بأنه "سيء للغاية" ويطيل أمد الحرب كما يساعد الحوثيين في تصرفاتهم السلبية، ويعد "ليندركينغ" من المؤيدين لفرض العقوبات الأمريكية على إيران.

والتقى المبعوث الأمريكي إلى اليمن من قبل بمسؤولين في الشرعية أبرزهم الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك ووزراء في الحكومة، كما يرى مراقبون أن "ليندركينغ" على معرفة بالأطراف الإقليمية الفاعلة وأصحاب المصلحة من الصراع في اليمن.