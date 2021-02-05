أول رد حكومي على إعلان الإمارات انهاء تواجدها العسكري في اليمن بعد إعلان بايدن وقف الدعم.. بن سلمان يعلن موقفا حازما تجاه اليمن سياسيا وعسكريا واشنطن تعلن رسميا وقف الدعم للعمليات العسكرية في اليمن.. بايدن يتحدث عن كارثة استراتيجية ويحسم أمر تحالفه مع الرياض مأرب على موعد عظيم يوم العاشر من فبراير هو الأول من نوعه هكذا ينوي أغنى رجل بالعالم إنفاق ثروته والتخلص منها عبر مشروع خيالي اعلان من الامن القومي الأمريكي يربك التحالف والشرعية بخصوص العمليات العسكرية في اليمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في زيارة ميدانية لغرب مأرب تحركات سرية لتخفيف التوتر بين تركيا وكل من السعودية والإمارات وأبوظبي تسبق الرياض بالتنسيق مع أنقرة السعودية تبدأ تحركاتها ضد الفعاليات السياحية الخادشة للحياء والخارجة عن الأدب عاجل : الإدارة الامريكية تعلن عن أول خطوة لإنهاء الحرب في اليمن
قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الجمعة، إن بلاده مستمرة في دعم الحكومة اليمنية سياسيا وعسكريا لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، عقب ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف واشنطن لدعم العمليات العسكرية في اليمن.
وأوضح بن سلمان: "المملكة مستمرة في دعم الشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم".
وتطرق إلى: "استمرار المملكة في دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني)".
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، في خطاب متلفز، أن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مُعلنا وقف دعم واشنطن العمليات العسكرية في البلاد التي مزقتها الحرب.
وأكد بايدن توجيهه بإنهاء دور الولايات المتحدة في العمليات العسكرية باليمن، إضافة إلى صفقات الأسلحة المرتبطة بذلك، معلنا تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندر كينغ، مبعوثا إلى اليمن، في خطوة تعد الأولى من نوعها.