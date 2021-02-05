بعد إعلان بايدن وقف الدعم.. بن سلمان يعلن موقفا حازما تجاه اليمن سياسيا وعسكريا

الجمعة 05 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الجمعة، إن بلاده مستمرة في دعم الحكومة اليمنية سياسيا وعسكريا لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، عقب ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف واشنطن لدعم العمليات العسكرية في اليمن.

وأوضح بن سلمان: "المملكة مستمرة في دعم الشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم".

وتطرق إلى: "استمرار المملكة في دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني)".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، في خطاب متلفز، أن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مُعلنا وقف دعم واشنطن العمليات العسكرية في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأكد بايدن توجيهه بإنهاء دور الولايات المتحدة في العمليات العسكرية باليمن، إضافة إلى صفقات الأسلحة المرتبطة بذلك، معلنا تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندر كينغ، مبعوثا إلى اليمن، في خطوة تعد الأولى من نوعها.