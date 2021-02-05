أول رد حكومي على إعلان الإمارات انهاء تواجدها العسكري في اليمن بعد إعلان بايدن وقف الدعم.. بن سلمان يعلن موقفا حازما تجاه اليمن سياسيا وعسكريا واشنطن تعلن رسميا وقف الدعم للعمليات العسكرية في اليمن.. بايدن يتحدث عن كارثة استراتيجية ويحسم أمر تحالفه مع الرياض مأرب على موعد عظيم يوم العاشر من فبراير هو الأول من نوعه هكذا ينوي أغنى رجل بالعالم إنفاق ثروته والتخلص منها عبر مشروع خيالي اعلان من الامن القومي الأمريكي يربك التحالف والشرعية بخصوص العمليات العسكرية في اليمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في زيارة ميدانية لغرب مأرب تحركات سرية لتخفيف التوتر بين تركيا وكل من السعودية والإمارات وأبوظبي تسبق الرياض بالتنسيق مع أنقرة السعودية تبدأ تحركاتها ضد الفعاليات السياحية الخادشة للحياء والخارجة عن الأدب عاجل : الإدارة الامريكية تعلن عن أول خطوة لإنهاء الحرب في اليمن
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، وقف دعم العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، تبعه مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن.
وعلق بايدن على القرار الأمريكي قائلا، إن "دبلوماسية الولايات المتحدة قد عادت (فعاليتها) مجددا"، واصفا ما خلفته الحرب في اليمن بأنه "كارثة إنسانية واستراتيجية".
وأضاف: "سنعيد بناء تحالفاتنا والحوار مع العالم وسنقف مع حقوق الإنسان".
كما كشف عن تعيين وزير خارجيته أنتوني بلينكن، تيم ليندركينغ، مبعوثا أمريكيا خاصا إلى اليمن، للدفع باتجاه حل دبلوماسي.
وفي المقابل، شدد بايدن على استمرار كون الرياض حليفة هامة لواشنطن.
وتابع: "السعودية حليف لنا وتواجه تهديدات وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران".
وقي وقت سابق الخميس، كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن بايدن سيعلن إنهاء الدعم للعمليات الهجومية في اليمن، وتعيين مبعوث هناك.
وقال إن القرار اتخذ بعد التواصل مع مسؤولين من السعودية والإمارات، منعا لسياسة "المفاجأة".