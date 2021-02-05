واشنطن تعلن رسميا وقف الدعم للعمليات العسكرية في اليمن.. بايدن يتحدث عن كارثة استراتيجية ويحسم أمر تحالفه مع الرياض

الجمعة 05 فبراير-شباط 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 441

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، وقف دعم العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، تبعه مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن.

وعلق بايدن على القرار الأمريكي قائلا، إن "دبلوماسية الولايات المتحدة قد عادت (فعاليتها) مجددا"، واصفا ما خلفته الحرب في اليمن بأنه "كارثة إنسانية واستراتيجية".

وأضاف: "سنعيد بناء تحالفاتنا والحوار مع العالم وسنقف مع حقوق الإنسان".

كما كشف عن تعيين وزير خارجيته أنتوني بلينكن، تيم ليندركينغ، مبعوثا أمريكيا خاصا إلى اليمن، للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

وفي المقابل، شدد بايدن على استمرار كون الرياض حليفة هامة لواشنطن.

وتابع: "السعودية حليف لنا وتواجه تهديدات وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران".

وقي وقت سابق الخميس، كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن بايدن سيعلن إنهاء الدعم للعمليات الهجومية في اليمن، وتعيين مبعوث هناك.

وقال إن القرار اتخذ بعد التواصل مع مسؤولين من السعودية والإمارات، منعا لسياسة "المفاجأة".