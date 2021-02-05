مأرب على موعد عظيم يوم العاشر من فبراير هو الأول من نوعه

الجمعة 05 فبراير-شباط 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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أقرت اللجنة الإشرافية لإقامة معرض مأرب الأول للكتاب والفعاليات المصاحبة له في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، تحديد يوم العاشر من فبراير الجاري لإقامة المعرض الذي سيعرض 15 ألف عنوان بمشاركة 20 دار نشر محلية وعربية، إلى جانب مشاركة شخصيات ثقافية وأدبية وفنية وسياسية في الفعاليات المصاحبة للمعرض.

وتطرق الاجتماع إلى البرنامج العام للمعرض الذي سيستمر 10 اأيام والفعاليات المصاحبة والترتيبات اللازمة الامنية واللوجستية له.

وشدد الوكيل الباكري على ضرورة أن يكون التنظيم لهذه التظاهرة الثقافية التي تشهدها المحافظة لأول مرة، بمستوى يليق بهذا الحدث ومضاعفة الجهود من أجل إنجاح الترتيبات اللوجستية بدءا بتجهيز المعرض ووصول الكتب التي ستشارك بها دور النشر، مرورا بوصول الوفود وإقاماتهم ثم انطلاق المعرض وبرنامج الفعاليات المصاحبة وحركة الزائرين للمعرض وغيرها من الترتيبات.

وأكد على ضرورة أن تعكس الفعاليات المصاحبة للمعرض من محاضرات وندوات ثقافية وأدبية وفنية وفلكلورية، عراقة وغنى المحافظة بالموروث الثقافي والحضاري والتراث الانساني العالمي، والذي تزخر به مأرب وتعدّ واحداً من الوجهات السياحية العالمية.