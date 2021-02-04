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قائد المنطقة العسكرية الثالثة في زيارة ميدانية لغرب مأرب

الخميس 04 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
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تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة، صباح اليوم الخميس، أبطال الجيش والمقاومة الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

واطلع اللواء ثوابة خلال الزيارة على الجاهزية القتالية لأبطال الجيش في الجبهة، مشيداً بأدوارهم النضالية والبطولية في دحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وقدمت قيادة الجبهة عرضاً مفصلاً عن سير العمليات القتالية في الجبهة، ومؤكدين استعدادهم الكامل لتنفيذ أي مهام تسندها لهم قبل القيادة العسكرية.

رافق اللواء ثوابة في الزيارة مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، لشئون التوجيه المعنوي العميد محمد محمد المكروب.

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