السعودية تبدأ تحركاتها ضد الفعاليات السياحية الخادشة للحياء والخارجة عن الأدب

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وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية بـ"التحقيق مع مسؤولين عن إعلانات تروج فعاليات خادشة للحياء".
وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه "وفقا لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم".
ونوه المصدر أن "ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقا لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية".
وأكد المصدر أن "النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية".