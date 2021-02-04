عاجل : الإدارة الامريكية تعلن عن أول خطوة لإنهاء الحرب في اليمن

الخميس 04 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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كشف مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس تعيين مبعوث خاص إلى اليمن.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "مجلس الأمن القومي الأمريكي أقر وضع اليمن على صدارة أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال المرحلة القادمة".

وأضاف: "هناك مداولات تجري داخل المجلس لتعيين مبعوث أمريكي خاص إلى اليمن".

وأشار إلى أن شخصيات عديدة تم طرحها لتولي هذا الموقع، أبرزها تيم ليندر كينج، نائب مساعد وزير الخارجية الحالي.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم تصدر إفادة رسمية من الولايات المتحدة حول الأمر حتى الساعة 16:10 ت.غ.

ومنذ بداية الأزمة في اليمن عام 2015، ظل التدخل الأمريكي فيها محدود التأثير نسبيا، وحاولت واشنطن أن تكون قريبة من كافة الأطراف، وفق مراقبين.

إلا أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، اعتمدت في نهاية ولايتها، قرارا بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على عدد من قادتها، وهو القرار الذي أعلنت إدارة بايدن، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها بصدد مراجعته.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.