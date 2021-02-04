قطر تغزو أهم الاستثمارات الألمانية وأكثرها ربحية في العالم ضد كورونا

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دخلت الاستثمارات القطرية في ألمانيا حلبة اللقاحات ضد جائحة كورونا، فبعد أن استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في شركة "كيورفاك" (CureVac) المصنعة للقاح المرتقب، بنحو مئتي مليون دولار، مع بداية الجائحة، أعلن رئيس الشركة فرانز فيرنر هاس عزمهم إنتاج 600 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، ونحو مليار أخرى عام 2022.
ومن جانب آخر، حظي الاستثمار القطري في السوق الألماني بتقدير القيادة السياسة في برلين وصناع القرار الاقتصادي، بعد اتجاهه نحو قطاع الشركات الصغيرة التي تمثل رافعة الاقتصاد الألماني.