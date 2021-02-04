مذكرات النجوم «أسرار الفنانين المجهولة» .. الفنانة التي تدون أسرارها وذكرياتها الان

الخميس 04 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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سطور تتوارثها الأجيال، تغوص في أعماق الحياة بحلوها ومرها أحلك الظروف وأحلى الأوقات، تبرز أهم الأحداث وتوثق بطريقة غير مباشرة للفترة التي كتبت فيها وترسم صورة للبيئة والمكان وشكل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، لذلك يلجأ النجوم لكتابة مذكراتهم فهي تكليل لمسيرة الفنان ومشواره مع الحياة ليحكي عن عالمه الخاص.

"خانة الذكريات"

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن بدء كتابة مذكراتها الشخصية التي تتحدث فيها عن حياتها وتكشف أسرارها وكذلك حقيقة الناس الذين مروا فيها.

وقالت أصالة، خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي، إنَّها تفكر حاليًا في إصدار كتاب عنها، مشيرة إلى أنها بدأت في كتابته بمساعدة إحدى الكاتبات الكبار، وتبدأ قصة حياتها من آخر ذكرى لديها وتعود إلى الماضي.

وأوضحت الفنانة إلى أنَّ المذكرات التي ستكتبها لن تجرح أحد، ولكنها ستكشف حقيقة الأشخاص الذين مروا في حياتها.

ولفتت إلى أنها إذا قدمت حياتها في عمل فني ستكون أشبه بالمسلسل الهندي المليء بالمعجزات والتغيرات المفاجئة، قائلة: ""سيكون مسلسلًا هنديًا".

لم تكن الفنانة أصالة، النجمة الأولى التي أرادت توثيق لحظات حياتها، فالكثير من نجوم الفن اتجهوا لكتابة مذكراتهم، ويلجئون في تلك الامور إلى كتاب كبار ليدونوا ما يحكونه.

"مذكرات كاريوكا"

سجل الكاتب صالح مرسي، قصة حياة الراقصة والفنانة تحية كاريوكا، منذ ولدتها وحتى صارت الراقصة الشهيرة، علاقاتها بالرموز السياسية المصرية، وبالأحداث الثورية السائدة، والمشهد العام في مصر، مرورا بفترة سجنها، إضافة إلى حديثه عن الجانب الاجتماعي لها وقصة حبها للكاتب أحمد رجب.

واستعان الكاتب الصحفي والباحث محمد توفيق، بتلك التسجيلات، ليصدر كتاب عن دار نهضة مصر، يعرض حياتها ويكشف جوانب كثيرة تنشر للمر الأولى.

وتستعرض مذكرات تحية كاريوكا، حكاية أزواجها الـ 17 وتفاصيل خاصة بزيجاتها وحياتها الشخصية ، ويعرض ما واجهته في حياتها وما قامت به من مساعدات تجاه أبناء وطنها، و علاقتها بالرؤساء المصريين السابقين، وهم: محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، ومحمد حسني مبارك.

ويسلط الضوء على الأعمال الأدبية التي جسدت فيها شخصية تحية كاريوكا، والتي كان آخرها: رواية الزوجة المكسيكية للكاتب إيمان يحيى، ورواية المولودة للكاتبة نادية كامل؛ والتي كشفت فيها الستار عن فترة سجن تحية.

نجيب الريحاني يتحدث

كتب الفنان نجيب الريحاني، مذكراته التي تحمل اسمه بعنوان "مذكرات نجيب الريحانى" ويبرز خلالها محطات في حياته الشخصية، وأهم لحظات الإخفاق والتعثر التي مر بها طوال مشواره الفني.

وتطرق نجيب الريحاني، في مذكراته للحديث عن علاقته بالفنان سيد درويش والفنان بديع خيرى، وكيف استطاع أن يصل إلى الشهرة الفنية من خلال المسارح التي قدمها وبعض من الأعمال السينمائية التي ما زالت محفورة فى أذهان العالم.

"عشت ألف عام

اختار الفنان يوسف وهبي، "عشت ألف عام" عنوان لمذكراته، ليدون ذكرياته المليئة بالأحداث العجيبة والمفاجآت.

ويروي عميد المسرح العربي يوسف وهبي، بعض المغامرات الغرامية، كما تكشف المذكرات المستور عن حياته الشخصية، وعن أهم المحطات والجوانب الفنية التي مر بها، ولحظات الصعود والهبوط.

تجربتان لـ"برلنتي عبدالحميد"

حرصت الفنانة برلنتى عبد الحميد، على كتابة مذكراتها الشخصية من خلال كتاب "المشير وأنا"، حيث إنها أصدرته عام 1993، لتوصف حياتها الشخصية مع زوجها وأهم المحطات السرية فى حياته المهنية.

ولم تكتفِ الفنانة بالكتاب الأول لتوثق حياتها، لكتبت "طريق إلى قدري" صدر عام 2002 ، وجاء أكثر توثيقًا من الكتاب الأول.

ونال إعجاب عدد كبير من النقاد والمؤرخين نظرًا لأنه أكثر توثيقًا.

ماجدة

كتبت الفنانة ماجدة الصباحي، مذكراتها بمساعدة الكاتب السيد الحراني، وجاءت تحت عنوان "مذكرات ماجدة الصباحي".

وتناول الكتاب الصراع مع زوجها إيهاب نافع، كما يضم أرشيف صور فوتوغرافية نادرة جدًا لم تنشر من قبل تجسد الحياة العائلية والاجتماعية والفنية لماجدة.

"ذكرياتي.. هند رستم"

جلس الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، يستمع لروايات وحكايات مارلين مونرو الشرق، النجمة هند رستم، وابنتها الوحيدة "بسنت رضا" ليدون ما سمعه في كتاب حمل اسم "ذكرياتي.. هند رستم" الذي صدر عن دار الكرمة عام 2018.

تكشف المذكرات عن طفولة "هند رستم" وتجربة دخولها الوسط الفني وكيف قادتها الصدفة لأبواب الشهرة، وأسباب اعتزالها.

وتروي هند رستم، في مذاكراتها حكايات طريفة عن الفنانين، منهم: عمر الشريف، ورشدي أباظة، وأحمد رمزي، وكواليس لقائها مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأديب الراحل عباس العقاد، إلى جانب آرائها الجريئة في الفن والحياة والسياسة.

وتشتمل بعض أجزاء الكتاب عن حكايا ابنة هند رستم "بسنت" عن أمها، وكيف كانت شخصية فريدة من نوعها، سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كما تعرض بعض الصور الخاصة لهند رستم ولأفلامها التي لم يسبق نشرها من قبل